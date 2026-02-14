Exjugador de la NFL es acusado de asesinar a su pareja: podría enfrentar la pena de muerte

Un gran impacto causó en el mundo del fútbol americano de Estados Unidos la detención de Darron Lee, exjugador de la NFL, bajo cargos de asesinato luego de que su entonces pareja, Gabriella Perpetuo, fuera encontrada sin vida en una vivienda de Ooltewah, en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

De acuerdo al reporte de la policía local, los agentes acudieron el jueves 5 de febrero a una residencia tras recibir un llamado por una emergencia de reanimación cardiopulmonar. Al llegar, encontraron a la mujer con graves lesiones físicas, incluyendo el cuello roto y una marca de mordedura en el muslo.

El detective Brian Lockhart indicó a medios locales que, además de las lesiones ya mencionadas, la mujer presentaba una “lesión cerebral severa” y múltiples heridas provocadas por arma blanca.

Los escalofriantes detalles del crimen

Sumado a esto, el interior del domicilio mostró claros indicios de violencia: un microondas destruido, “marcas de arrastre” de sangre por el suelo, botellas de alcohol dispersas y sangre visible en casi todas las habitaciones. También se hallaron rastros en el pasamanos de las escaleras.

Los investigadores también encontraron suministros de limpieza distribuidos en distintos puntos de la casa. Según consta en la declaración jurada, estos elementos refuerzan la hipótesis de que el exdeportista habría intentado alterar la escena del crimen.

Además, según informaron diferentes portales, entre ellos The Guardian y People, el ex linebacker de los New York Jets podría recibir la pena de muerte, luego de que el fiscal Coty Wamp declarara ante el tribunal el pasado miércoles que las pruebas contra Lee incluyen dos “factores agravantes” que lo calificarían para la pena capital.

Durante su comparecencia inicial, Lee sostuvo que la mujer sufría narcolepsia y que podría haber sufrido una caída en la ducha. Actualmente, el exjugador de la NFL enfrenta cargos de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el acusado cuenta con representación legal ni si ha presentado una declaración formal. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el próximo 9 de marzo.