Cuatro jóvenes mueren en grave accidente en Mariquina: uno de los conductores escapó

Una violenta colisión registrada durante la madrugada de este sábado 14 de febrero dejó cuatro personas fallecidas y seis lesionadas en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos. Entre las víctimas fatales hay tres hombres de entre 18 y 21 años y una mujer de 30.

El accidente ocurrió en el sector de Puente Negro, en la Ruta T-20, donde —de acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Fiscalía— un station wagon colisionó con un automóvil que se desplazaba en sentido contrario.

Desde Carabineros de Chile informaron que “uno de los vehículos involucrados habría sobrepasado parcialmente el eje de la calzada en una curva por causas que se investigan, obstruyendo la circulación de un automóvil que transitaba en sentido contrario, produciéndose la colisión”.

Revisa también VIDEO. Trabajadores pesqueros encuentran cuerpo de mujer flotando en puerto San Antonio

A raíz del impacto, el station wagon volcó y parte de sus ocupantes salió expulsada del vehículo, quedando sobre la vía.

Atropello y fuga

Mientras algunas de las personas permanecían en la calzada tras el choque, fueron alcanzadas por un tercer vehículo. El conductor de ese móvil abandonó el lugar y actualmente es intensamente buscado por las policías.

En total, seis personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave. Carabineros y la Policía de Investigaciones realizan diligencias para establecer con precisión la dinámica del accidente y determinar responsabilidades.