;

Desaparición en Los Ríos: joven de 20 años lleva una semana perdido tras salir a pescar en Máfil con un amigo

Una versión, aún no confirmada, asegura haberlo visto por última vez en en la comuna de Mariquina.

José Campillay

Desaparición en Los Ríos: joven de 20 años lleva una semana perdido tras salir a pescar en Máfil con un amigo

Un nuevo episodio de desaparición afecta al país, esta vez a la zona sur, donde se perdió el rastro de un joven desde hace ya una semana, manteniendo en vilo a su familia y a sus cercanos.

Se trata de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien salió de su casa en la Villa Los Castaños, comuna de Máfil, la mañana del jueves pasado (27 de noviembre), acompañado por un amigo con quien fue a pescar un río cercano.

Según declaró Yessica Mella, madre del joven, tras la actividad, Luis se quedó en la casa de su amigo hasta las 16:00 horas, pero nunca regresó a su domicilio al emprender regreso.

Revisa también:

ADN

Conforme fueron pasando las horas y se percataban de que algo no andaba bien, intentando averiguar su paradero, se enteraron que una prima lo habría visto bajarse de un bus en la comuna de Mariquina.

Sin embargo, esta información es tratada con cierto nivel de cautela, ya que no ha sido considera oficial por las autoridades; ni descartada ni confirmada por los peritos a cargo del caso.

El Ministerio Público está a cargo de la investigación tras la denuncia por presunta desgracia, buscando esclarecer las circunstancias de la desaparición y recopilar pruebas que permitan dar con el paradero del joven desaparecido Luis Zambrano Mella en la región de Los Ríos.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad