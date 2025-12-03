Desaparición en Los Ríos: joven de 20 años lleva una semana perdido tras salir a pescar en Máfil con un amigo

Un nuevo episodio de desaparición afecta al país, esta vez a la zona sur, donde se perdió el rastro de un joven desde hace ya una semana, manteniendo en vilo a su familia y a sus cercanos.

Se trata de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien salió de su casa en la Villa Los Castaños, comuna de Máfil, la mañana del jueves pasado (27 de noviembre), acompañado por un amigo con quien fue a pescar un río cercano.

Según declaró Yessica Mella, madre del joven, tras la actividad, Luis se quedó en la casa de su amigo hasta las 16:00 horas, pero nunca regresó a su domicilio al emprender regreso.

Conforme fueron pasando las horas y se percataban de que algo no andaba bien, intentando averiguar su paradero, se enteraron que una prima lo habría visto bajarse de un bus en la comuna de Mariquina.

Sin embargo, esta información es tratada con cierto nivel de cautela, ya que no ha sido considera oficial por las autoridades; ni descartada ni confirmada por los peritos a cargo del caso.

El Ministerio Público está a cargo de la investigación tras la denuncia por presunta desgracia, buscando esclarecer las circunstancias de la desaparición y recopilar pruebas que permitan dar con el paradero del joven desaparecido Luis Zambrano Mella en la región de Los Ríos.