Conmoción en Brasil: funcionario municipal mata a sus dos hijos y luego se suicida

La tragedia ocurrió en Itumbiara, estado de Goiás, y es investigada por la policía local.

Verónica Villalobos

Funcionario Municipal Brasil / T13

Funcionario Municipal Brasil / T13

Santiago

Brasil vive horas de profunda consternación tras un doble parricidio seguido de suicidio registrado en la ciudad de Itumbiara. El presunto responsable fue Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio, quien disparó contra sus hijos de 12 y 8 años antes de quitarse la vida.

Machado, de 40 años, estaba casado con Sarah Tinoco Araújo, hija del alcalde de la comuna, Dione Araújo. Según reportes locales, el edil impulsaba la carrera política de su yerno y lo promovía como eventual candidato a diputado.

El hecho ocurrió el jueves 12 de febrero al interior del domicilio familiar. Miguel Araújo Machado, de 12 años, fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, donde falleció poco después de su ingreso. El menor de 8 años, Benício, fue llevado al Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, permaneciendo en estado crítico hasta su muerte el viernes 13 de febrero.

En paralelo, comenzó a circular en redes sociales un texto atribuido al funcionario, firmado como “Thalesmachadotm”, cuyo contenido haría referencia a conflictos de pareja y a una supuesta infidelidad. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la autenticidad del documento.

Tras conocerse la tragedia, la Prefeitura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial y suspendió actividades institucionales. En tanto, la Polícia Civil de Goiás inició una investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar con precisión las circunstancias que rodearon el crimen.

