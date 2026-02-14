;

Arturo Ruiz-Tagle pide perdón tras polémico show en festival de Puerto Montt: “Nunca fue mi intención ese gesto grosero hacia todo el público”

El comediante recurrió a sus redes sociales para disculparse tras ser abucheado por los presentes en la instancia.

Nelson Quiroz

Arturo Ruiz-Tagle pide perdón tras polémico show en festival de Puerto Montt: “Nunca fue mi intención ese gesto grosero hacia todo el público”

El comediante Arturo Ruiz-Tagle ofreció disculpas públicas tras la polémica presentación que protagonizó en el Festival Capital 2026 de Puerto Montt, donde fue abucheado y realizó gestos obscenos hacia el público.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, el humorista reconoció su error y aseguró que su reacción no estuvo dirigida a toda la audiencia.

“Hola, soy Arturo Ruiz Tagle. Hago este video para pedir disculpas por mis gestos groseros al final del show en el festival Capital de Puerto”, comenzó señalando.

En el registro, explicó que su molestia fue hacia “ese pequeño grupo que me estaba pifiando y que no me permitió realizar mi trabajo normalmente”, enfatizando que “nunca fue mi intención ese gesto grosero hacia todo el público”.

Ruiz-Tagle sostuvo que lamenta lo ocurrido y reiteró sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos. “Si la gente se siente ofendida, mil, mil disculpas, lo siento mucho”, afirmó, enviando además un saludo a los habitantes de la zona. “Le mando un saludo a la gente de Puerto Montt, la quiero mucho, tengo grandes amigos, trato de ir siempre”, agregó.

El episodio se produjo luego de que su rutina incluyera referencias políticas y consignas que generaron molestia entre parte del público, lo que derivó en constantes pifias y en un cierre marcado por un gesto obsceno.

La situación fue cuestionada por el alcalde Rodrigo Wainraihgt, quien calificó el hecho como “lamentable” y pidió respeto hacia el público puertomontino. La controversia se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento en redes sociales.

