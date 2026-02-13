Escala la polémica por ayuda de Chile a Cuba: oposición cita a Van Klaveren a declarar al Senado

La decisión del Gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba elevó la tensión política en Chile y motivó que el Senado cite al canciller Alberto Van Klaveren para que explique los alcances de la medida.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) anunció en su cuenta de X que desde la Cámara Alta convocarán al ministro de Relaciones Exteriores para aclarar “por qué un gobierno con déficit fiscal y malos resultados económicos se permite financiar tiranías”.

El parlamentario agregó: “Llame a elecciones libres en Cuba, el mundo cooperará. No más subsidio a dictadura de 68 años”.

La controversia surgió luego de que La Moneda confirmara el envío de ayuda humanitaria a la isla, en medio de la profunda crisis que enfrenta por la escasez de combustible y alimentos.

Según explicó Cancillería, el aporte económico será canalizado a través del Fondo Chile contra la Pobreza y ejecutado mediante organismos multilaterales, como UNICEF, descartando transferencias directas al gobierno cubano.

El Presidente Gabriel Boric defendió la decisión y reiteró su condena al bloqueo de Estados Unidos, señalando que la ayuda está dirigida “al pueblo cubano, no a su gobierno”. En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que ser crítico del régimen no implica “indiferencia frente al hambre”.

Desde @Senado_Chile citaremos ministro RREE para explicar por qué gobierno con déficit fiscal y malos resultados económicos se permite financiar tiranías https://t.co/Jh7NoQAA5m — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) February 12, 2026

Desde la oposición, en tanto, cuestionan que existan prioridades internas, como la reconstrucción tras incendios, que deberían concentrar los recursos públicos. Además, advierten eventuales costos diplomáticos ante la postura más dura de Washington frente a La Habana.

Van Klaveren descartó represalias por parte de Estados Unidos y aseguró que la decisión responde exclusivamente a razones humanitarias. Sin embargo, el debate ya se instaló en el Congreso y anticipa una tensa sesión cuando el canciller deba comparecer ante los senadores.