A un mes de su partida, Andrés Caniulef es recordado con mensaje lleno de amor en San Valentín

En el marco del Día de San Valentín, Freddy Pérez, periodista y pareja del fallecido Andrés Caniulef, compartió un sentido mensaje para recordarlo públicamente a poco más de un mes de su muerte.

A través de su cuenta de Instagram, Pérez publicó una fotografía junto al comunicador, quien falleció a comienzos de enero producto de un paro cardiaco, a los 48 años.

En el texto que acompañó la imagen, el periodista expresó: “Gracias a la vida, como diría Violeta Parra, por el honor de haber conocido al ser más noble de estos tiempos”. Luego agregó:

“Solo doy gracias a Dios por haber tenido la dicha de acompañar a uno de sus ángeles en esto que llamamos vida. Desde aquí, hasta el cielo: ¡gracias gordo y que Dios te bendiga!”.

Freddy Pérez fue quien se encontraba con Caniulef al momento de su fallecimiento. Según él mismo reveló previamente en redes sociales, ambos estaban celebrando su cuarto aniversario como pareja cuando ocurrió el deceso.

Hace algunas semanas, el periodista ya había dedicado palabras al comunicador, rememorando su primera cita juntos. En esa ocasión escribió:

“Te quise tanto que el día que hablamos de casarnos sonreíste y tus ojos se iluminaron. Nunca voy a olvidar esa hermosa mirada”, dando cuenta de la cercanía y el proyecto de vida que compartían.