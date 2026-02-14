Besos y amor eterno: el romántico gesto de Stephanie Vaquer que encendió San Valentín

La campeona chilena de la WWE, Stephanie Vaquer, sorprendió a sus seguidores este 14 de febrero con un romántico mensaje dedicado a su pareja, el también luchador Myles Borne.

A través de sus redes sociales, la deportista compartió una imagen besando a Borne y acompañó la publicación con una frase directa y apasionada: “Feliz Día de San Valentín, amor de mi vida”.

La respuesta no tardó en llegar. El luchador, quien forma parte de NXT, replicó el gesto con un mensaje igual de intenso: “Mi San Valentín por siempre. Feliz Día de San Valentín, amor de mi vida”.

La interacción rápidamente acumuló reacciones entre fanáticos de la lucha libre, quienes celebraron la relación de la pareja que hoy comparte no solo la pasión por el ring, sino también su historia de amor frente a millones de seguidores.

Así, en medio de entrenamientos y competencias, la campeona dejó en claro que el Día del Amor también se celebra fuera del cuadrilátero.