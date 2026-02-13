;

VIDEO. Era venenoso: influencer muere tras comerse un cangrejo y mostrarlo en un video

La creadora de contenidos de 51 años perdió el conocimiento luego de ingerir el animal.

Sebastián Escares

Era venenoso: influencer muere tras comerse un cangrejo y mostrarlo en un video

El mundo de las redes sociales está de luto, luego de darse a conocer sobre la muerte de la influencer filipina Emma Amit, de 51 años, quien era conocida por su contenido gastronómico en distintas plataformas.

La creadora de contenidos murió en el hospital dos días después de haberse grabado comiendo un tóxico espécimen llamado Zosimus aeneus, popularmente conocido como el “cangrejo del diablo”.

En un video compartido por la influencer, se puede observar cómo recolecta cangrejos venenosos, además de caracoles y mariscos en las cercanías de su casa. Tras ello, se grabó a sí misma cocinando y consumiendo uno de los cangrejos.

Perdió el conocimiento

Laddy Gemang, jefe de policía de Barangay, en diálogo con ABS-CBN, señaló que Amit perdió el conocimiento poco después de haberse comido al animal y fue llevada a un centro de urgencia, en donde fue declarada muerta dos días después.

Además, un amigo de la creadora de contenidos también falleció en circunstancias similares a las de Emma Amit.

Esto es realmente triste porque deberían haberlo sabido. Ella y su marido son pescadores. Viven junto al mar, así que sé que conocen este cangrejo del diablo, que es peligroso para el consumo. Entonces, ¿por qué lo comió? Eso es lo que no entiendo", manifestó Gemang.

Tras la muerte de Amit, el jefe de policía hizo un llamado a los residentes locales a estar alertas y a no consumir este tipo de especies.

