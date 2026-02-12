Presidente Boric califica de “criminal” el bloqueo a Cuba y anuncia ayuda humanitaria a través de UNICEF / VICTOR HUENANTE

El Presidente de la República, Gabriel Boric, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica contra la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba.

Esto, luego que anunciara el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis económica que enfrenta la isla. La medida, abrió un debate político sobre las prioridades del gasto público.

Por lo anterior, a través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario tildó de “criminal” e “inhumano” el bloqueo económico que afecta a la isla, el cual —aseguró— se ha agudizado en las últimas semanas.

Un ataque a los derechos humanos

Boric fue enfático en separar las discrepancias políticas de la crisis humanitaria que vive la población cubana. Según el mandatario, las sanciones actuales constituyen un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo.

“Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”, afirmó el jefe de Estado.

Más allá de la condena política, el Presidente anunció acciones financieras para mitigar el impacto de la escasez en la isla. Chile, en coordinación con otros países

Llamado a la comunidad internacional

El Presidente concluyó su mensaje recordando que el fin del bloqueo es un clamor global, citando las múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que han solicitado históricamente el cese de estas sanciones.

Finalmente y con este pronunciamiento, el Presidente Boric reafirma la postura de su administración de priorizar la humanidad por sobre las tensiones ideológicas en la región.

