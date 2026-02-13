;

¿Se acuerdan de Cosculluela? Revelan los motivos por los qué la PDI no lo dejó entrar a Chile y fue devuelto a su país

El artista urbano fue rechazado en el Aeropuerto de Santiago tras detectarse procesos judiciales vigentes y problemas con su permiso laboral.

Se dio a conocer el registro del momento en que el cantante urbano Cosculluela fue fiscalizado por la Policía de Investigaciones en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y, posteriormente, devuelto a Estados Unidos, tras no cumplir con los requisitos para ingresar al país.

El artista, que cuenta con millones de reproducciones en múltiples plataformas y es conocido por canciones como “Manicomio” y “Cuidau au au”, había arribado a Santiago con la intención de presentarse en un show.

Sin embargo, según mostró el programa Zona de Control, de TVN, al momento del control migratorio se detectaron antecedentes judiciales vigentes y una situación administrativa irregular, lo que activó los protocolos correspondientes, dejándolo sin entrar al país.

Horas más tarde, Cosculluela utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y justificar la cancelación de su concierto. En un video, cuestionó la decisión de las autoridades y aseguró que contaba con todos los permisos en regla, versión que fue contradicha por lo mostrado en el reportaje televisivo.

El episodio también evidenció momentos de tensión en el aeropuerto, con gestos ofensivos hacia el equipo del programa y llamados del artista a denunciar en redes sociales al funcionario que encabezó el control migratorio. Finalmente, el cantante fue embarcado rumbo a Estados Unidos.

¿Qué pasó con Cosculluela en Chile?

En conceto, el programa exhibió la verdadera razón por la que los funcionarios revisaron los datos del cantante, donde constataron que mantenía procesos judiciales abiertos en Puerto Rico, entre ellos una denuncia por violencia intrafamiliar en 2023 y un caso ocurrido en 2024, cuando fue detenido tras atropellar a dos caballos junto a sus jinetes, provocando la muerte de los animales y lesiones graves a sus dueños.

A esto se sumó que el permiso para ingresar a Chile con fines laborales habría sido solicitado con menos de 24 horas de anticipación, sin contar con una resolución oficial al momento del arribo. De acuerdo con lo expuesto en el programa, esta situación, sumada a los antecedentes judiciales pendientes, impedía su ingreso al país según la normativa vigente.

Durante el procedimiento, el personal de la PDI solicitó documentación que acreditara el cierre de las causas en su contra, antecedentes que ni el cantante ni su equipo pudieron presentar. Frente a ese escenario, se resolvió negar su entrada a territorio nacional y gestionar su retorno en un vuelo internacional.

