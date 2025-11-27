;

Retenido en el aeropuerto de Santiago: Cosculluela dice que su concierto en Chile fue cancelado “por mis antecedentes”

A través de redes sociales, el artista expresó su molestia por la situación. “Yo creo que más por sus cojones no me quiere dejar pasar”, manifestó.

Ruth Cárcamo

Capturas Instagram @cosculluela

Capturas Instagram @cosculluela

Fue la noche de este miércoles cuando la productora Bizarro Live Entertainment informó que el concierto del cantante puertorriqueño Cosculluela –programado para el 27 de noviembre– fue cancelado.

En un comunicado compartido en redes sociales, la productora explicó que la cancelación se debió a “asuntos migratorios, fuera del control de Bizarro, su management y el artista”.

Agregaron que, pese a realizar “todas las gestiones necesarias y posibles de acuerdo a la legislación vigente, no fue posible resolverlo de forma favorable”.

Cosculluela: “No me quiere dejar pasar”

Poco antes de que se anunciara la suspensión, el propio Cosculluela comunicó a través de su cuenta de Instagram lo ocurrido: “Estoy aquí en Santiago desde la mañana, hecho mierda, explotado. Hay un pana aquí que no nos deja entrar”.

“Yo vine con todo, con mis permisos, con todo para entrar. El hombre dice que por mis antecedentes penales, yo creo que más por sus cojones no me quiere dejar pasar”, expresó.

Finalmente, el artista de reggaetón indicó que “me van a virar para los Estados Unidos ahora, así que el show de mañana lamentablemente va a ser cancelado”.

¿Qué antecedentes tiene Cosculluela?

Cabe recordar que el cantante fue acusado de violencia doméstica contra su exesposa, Jennifer Fungenzi, proceso que llevó a que se le impusiera un arraigo nacional en 2023.

Asimismo, fue encarcelado en enero de 2025 por atropellar a dos personas y matar a sus caballos, hecho ocurrido en mayo de 2024 en Puerto Rico. En febrero salió bajo fianza, quedando en libertad condicional.

