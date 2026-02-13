;

Presentan querella contra colegio Nido de Águilas por presunta omisión de denuncia tras hecho de connotación sexual entre alumnos

El recurso fue ingresado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por el padre del estudiante afectado. El recinto afirma que activó protocolos y descartó que existiera delito.

Martín Neut

Colegio Nido De Aguilas

Colegio Nido De Aguilas / Rodrigo Sáenz/AGENCIAUNO

Una querella por presunta omisión de denuncia fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra autoridades del Nido de Águilas, tras un hecho de connotación sexual ocurrido en diciembre de 2024 entre alumnos de 6° básico al interior del establecimiento, en Lo Barnechea.

El padre del estudiante afectado —menor de 12 años al momento de los hechos— acusa que el colegio no informó oportunamente a la familia ni denunció el caso al Ministerio Público dentro de las 24 horas que exige la ley.

Revisa también:

ADN

Según la acción judicial y como consigna The Clinic, el episodio se produjo el 10 de diciembre en los camarines, luego de una clase de educación física. Los padres recurrieron a Carabineros y los antecedentes fueron derivados al Tribunal de Familia por la edad del presunto agresor.

Palabras del colegio

Desde el colegio señalaron que “el hecho denunciado (…) generó la activación de todas las medidas de protección e investigación necesarias” y que actuaron conforme a su normativa interna.

Añadieron que, por recomendación de su asesor legal, “el establecimiento no denunció los hechos (…) toda vez que no revestían las características de delitos”, precisando que el caso involucraba a un menor de 12 años con diagnóstico de trastorno del espectro autista y que se consideró lo dispuesto en la Ley 21.545.

También afirmaron que la familia solicitó como “medida reparatoria” una beca completa y que, tras la negativa, presentó la querella.

Respuesta de la Superintendencia

En paralelo, la Superintendencia de Educación informó que recibió una denuncia en noviembre de 2025 y que los antecedentes están “en etapa de análisis técnico”.

El organismo indicó que se revisa si el colegio activó el protocolo correspondiente y recordó que “los establecimientos deben denunciar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito (…) dentro de las 24 horas siguientes en que hayan tomado conocimiento”.

La Fiscalía deberá ahora determinar si existió incumplimiento de la obligación legal de denunciar.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad