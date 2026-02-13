El quiebre entre Yamila Reyna y Américo continúa dando que hablar. Esta semana se confirmó que el conocido cantante participará en un festival a pesar del término de su relación.

Américo participará en la noche de este viernes 13 de febrero en la fiesta de la Vendimia en Palmilla, comuna de Colchagua.

“¡Cartelera de lujo para este viernes 13! La vendimia de Palmilla explota con el gran Américo“, comunicó la productora a cargo del evento.

Esta celebración se llevará a cabo en el Parque Errázuris de Palmilla a partir de las 21:00 horas.