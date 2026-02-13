Feliz Día del Soltero: ¿Por qué se celebra hoy, 13 de febrero?

En la antesala del 14 de febrero, cuando San Valentín concentra panoramas, regalos y mensajes románticos, el calendario “alternativo” suma una fecha que cada año gana presencia en redes sociales y en el comercio: el Día del Soltero, que en Chile suele asociarse al 13 de febrero.

La idea funciona como una válvula de escape para quienes no están en una relación o, derechamente, no quieren subirse a los ritos del Día de los Enamorados. De hecho, la premisa busca poner en valor que estar solo no necesariamente es algo negativo.

Según la mirada que se ha popularizado, el Día del Soltero plantea reflexionar sobre sí mismo, quererse plenamente y, de paso, ir a por un autoregalo”, algo que se traduce en juntas con amigos, salidas en solitario o simples panoramas sin presión.

De China a Chile: ¿Cuál es el origen del Día del Soltero?

El origen del 13 de febrero como Día del Soltero no proviene de una historia oficial o institucionalizada, sino que se ha consolidado de forma cultural y comercial como la víspera simbólica del 14F.

Eso sí, no se trata de una única fecha en el año y existe un antecedente conocido en China, donde la soltería también se celebra el 11 de noviembre (11/11). Esa fecha se eligió por un simbolismo simple: el número 1 se asocia a la idea de estar solo.

El origen más citado se remonta a la Universidad de Nankín, en el este del país, cuando un grupo de estudiantes se reunió para celebrar la soltería sin imaginar la masividad que tendría después. Con el tiempo, distintos países adaptaron la conmemoración a sus propias costumbres, y en Chile conviven ambas jornadas.

Apps de citas

Un análisis de 5.596 menciones digitales realizado por la agencia SOUL reveló un dato llamativo: solo el 2,5% de la conversación online sobre apps de citas en Chile habla de amor. El resto se reparte entre quejas, inseguridad y humor, en una dinámica que, más que conexión, refleja desapego.

Según el estudio, Tinder domina el 70,2% de la conversación, seguida por Grindr y Bumble. Sin embargo, el Net Sentiment es de -29,2%, con emociones predominantes como indiferencia (32,6%), frustración (24,1%) y apenas un 3,4% de alegría. La reflexión de fondo es clara: “El desafío no es tecnológico, es humano. Las apps son el espejo, no el problema”, señala Patricio Silva, especialista de SOUL.

La investigación, basada en inteligencia artificial, también muestra que el “match” se ha vuelto un acto casi automático. “Que en casi seis mil conversaciones sobre apps para encontrar pareja solo el 2,5% hable de amor dice mucho más de nosotros que de las plataformas (...) lo que vemos en los datos es algo más cercano a un amor gaseoso: se evapora antes de tomar forma”, añade Silva.