“Estoy muy contento de estar en Chile después de tanto tiempo fuera. Había muchas cosas del país que echaba de menos”
“Reencontrarme con gente que no veía hace años es muy especial”, afirmó Enzo Roco, defensor de Palestino, en la antesala del duelo ante la Universidad de Chile.
Palestino ya se alista para recibir a la Universidad de Chile en La Cisterna por la fecha 3 de la Liga de Primera, aunque lo hará con una baja sensible.
Se trata de Enzo Roco, quien terminó con molestias tras su debut ante Coquimbo Unido y no podrá estar frente a los azules. En la previa del compromiso, el defensor anticipó el duelo y abordó sus primeros días en su regreso al fútbol chileno.
“Es un partido difícil para ambos equipos. Nosotros tenemos que hacernos fuertes de local. Venimos de un encuentro complicado y sabemos que en nuestra casa debemos sumar de a tres”, comenzó señalando el exseleccionado nacional.
Sobre su vuelta al país, comentó: “Estoy muy contento de estar en Chile, primero por lo personal. Después de tanto tiempo fuera, reencontrarme con gente que no veía hace años y con cosas propias de mi país que se echaban de menos es muy especial”.
Además, se refirió a lo que significa defender la camiseta de Palestino: “He tenido la suerte de jugar en países árabes y conocer otras culturas. Entiendo perfectamente lo que implica representar a un pueblo. Desde adentro se vive de manera distinta, tratamos de identificarnos y tener sentido de pertenencia, porque es algo muy importante a nivel social y humanitario”, sentenció Roco.
