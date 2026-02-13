“Estoy muy contento de estar en Chile después de tanto tiempo fuera. Había muchas cosas del país que echaba de menos”

Palestino ya se alista para recibir a la Universidad de Chile en La Cisterna por la fecha 3 de la Liga de Primera, aunque lo hará con una baja sensible.

Se trata de Enzo Roco, quien terminó con molestias tras su debut ante Coquimbo Unido y no podrá estar frente a los azules. En la previa del compromiso, el defensor anticipó el duelo y abordó sus primeros días en su regreso al fútbol chileno.

“Es un partido difícil para ambos equipos. Nosotros tenemos que hacernos fuertes de local. Venimos de un encuentro complicado y sabemos que en nuestra casa debemos sumar de a tres”, comenzó señalando el exseleccionado nacional.

Sobre su vuelta al país, comentó: “Estoy muy contento de estar en Chile, primero por lo personal. Después de tanto tiempo fuera, reencontrarme con gente que no veía hace años y con cosas propias de mi país que se echaban de menos es muy especial”.

Además, se refirió a lo que significa defender la camiseta de Palestino: “He tenido la suerte de jugar en países árabes y conocer otras culturas. Entiendo perfectamente lo que implica representar a un pueblo. Desde adentro se vive de manera distinta, tratamos de identificarnos y tener sentido de pertenencia, porque es algo muy importante a nivel social y humanitario”, sentenció Roco.