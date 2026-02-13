Estados Unidos autoriza a cinco petroleras a operar en Venezuela tras flexibilizar sanciones

Estados Unidos anunció este viernes la emisión de nuevas licencias que permiten a cinco compañías internacionales reanudar operaciones en el sector energético de Venezuela, en medio de un proceso de flexibilización de las sanciones que Washington mantenía sobre la industria petrolera del país sudamericano.

La decisión fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que autorizó a las empresas BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell a participar nuevamente en actividades vinculadas al petróleo y gas venezolano, bajo condiciones específicas de control y reporte.

Según el anuncio, las compañías podrán realizar transacciones relacionadas con operaciones energéticas y también establecer acuerdos para nuevas inversiones dentro del sector, lo que representa un paso relevante.

Las autorizaciones forman parte de dos nuevas licencias que reducen restricciones previas y permiten la reanudación de trabajos de empresas extranjeras, además de facilitar la compra de equipamiento.

El contexto de esta decisión incluye cambios políticos recientes en Venezuela y negociaciones entre el nuevo gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio.

Asimismo, Caracas aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que flexibiliza las condiciones para la inversión extranjera, en un intento por atraer nuevamente a empresas internacionales tras años de controversias contractuales y restricciones.

Hasta ahora, Chevron era la única compañía estadounidense que mantenía operaciones limitadas en el país bajo licencias específicas con la estatal PDVSA, situación que cambia con la ampliación de permisos para nuevas inversiones y operaciones energéticas.