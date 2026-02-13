;

FOTO. Ella es Javiera Rojas, la hermana de Pablo Chill-E que va por la corona de Miss Universo Chile

La joven influencer buscará representar a Maipú en el concurso de belleza.

Nicolás Lara Córdova

Ella es Javiera Rojas, la hermana de Pablo Chill-E que va por la corona de Miss Universo Chile

A una semana del inicio del Festival de Viña del Mar, el cantante urbano Pablo Chill-E se prepara para su debut en el festival del verano.

Esta semana, la hermana del cantante de 25 años presentó su candidatura para representar a la comuna de Maipú en el concurso de belleza Miss Universo Chile.

Revisa también:

ADN

La influencer, Javiera Rojas, es una de las seis candidatas que fueron presentadas para el certamen donde también participarán Estefanía Loyola, Gretel Goecke, Isabella Yáñez, Judith Renault e Ignacia Hernández.

La presentación de Javiera generó furor en redes sociales donde se llenó de mensajes de apoyo a la influencer.

Ojalá gane esta preciosa”; “La princesa de Chile“; “La más preciosa”; “Reina”; “Qué orgullo, espero que llegue más lejos aún”, fueron algunos de los comentarios que recibió en las redes sociales.

La hermana menor de Pablo Chill-E es una conocida influencer en redes sociales donde comparte consejos de belleza, maquillaje y viajes.

Incluso ha acompañado a su hermano en cada uno de sus hitos musicales. El cantante incluso le dedicó uno de los versos de la canción Ballin.

“La Javi quiere Jordan y las tiene. Todo pa’ ella porque no yo no tuve nene”, dice la canción.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad