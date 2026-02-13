Ella es Javiera Rojas, la hermana de Pablo Chill-E que va por la corona de Miss Universo Chile

A una semana del inicio del Festival de Viña del Mar, el cantante urbano Pablo Chill-E se prepara para su debut en el festival del verano.

Esta semana, la hermana del cantante de 25 años presentó su candidatura para representar a la comuna de Maipú en el concurso de belleza Miss Universo Chile.

La influencer, Javiera Rojas, es una de las seis candidatas que fueron presentadas para el certamen donde también participarán Estefanía Loyola, Gretel Goecke, Isabella Yáñez, Judith Renault e Ignacia Hernández.

La presentación de Javiera generó furor en redes sociales donde se llenó de mensajes de apoyo a la influencer.

“Ojalá gane esta preciosa”; “La princesa de Chile“; “La más preciosa”; “Reina”; “Qué orgullo, espero que llegue más lejos aún”, fueron algunos de los comentarios que recibió en las redes sociales.

La hermana menor de Pablo Chill-E es una conocida influencer en redes sociales donde comparte consejos de belleza, maquillaje y viajes.

Incluso ha acompañado a su hermano en cada uno de sus hitos musicales. El cantante incluso le dedicó uno de los versos de la canción Ballin.

“La Javi quiere Jordan y las tiene. Todo pa’ ella porque no yo no tuve nene”, dice la canción.