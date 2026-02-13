;

VIDEO. Alerta en Ruta 5: incendio de camión tolva desata importante congestión

La situación registrada a la altura de Lo Ovalle mantiene a las autoridades monitoriando las llamas.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Captura

Captura

Un incendio que afecta a un camión tolva genera a esta hora una importante congestión vehicular en la Autopista Central, específicamente en la Ruta 5 en dirección al norte, a la altura de avenida Lo Ovalle, en la comuna de La Cisterna.

De acuerdo con información preliminar entregada por Transporte Informa y la concesionaria Autopista Central, la emergencia se registra en el kilómetro 7,55, donde el vehículo de carga comenzó a incendiarse por causas que aún se investigan.

Producto de la situación, se mantiene restricción de la pista derecha y ocupación parcial de la pista central, lo que ha provocado una extensa fila de vehículos y un “taco” de gran magnitud que se extiende por varios kilómetros, alcanzando el sector de Departamental.

Revisa también

ADN

Desde las autoridades reiteraron el llamado a manejar con extrema precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar mayores retrasos.

La situación se mantiene en desarrollo y no se ha informado, hasta el momento, sobre personas lesionadas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad