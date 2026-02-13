Un incendio que afecta a un camión tolva genera a esta hora una importante congestión vehicular en la Autopista Central, específicamente en la Ruta 5 en dirección al norte, a la altura de avenida Lo Ovalle, en la comuna de La Cisterna.

De acuerdo con información preliminar entregada por Transporte Informa y la concesionaria Autopista Central, la emergencia se registra en el kilómetro 7,55, donde el vehículo de carga comenzó a incendiarse por causas que aún se investigan.

Producto de la situación, se mantiene restricción de la pista derecha y ocupación parcial de la pista central, lo que ha provocado una extensa fila de vehículos y un “taco” de gran magnitud que se extiende por varios kilómetros, alcanzando el sector de Departamental.

Desde las autoridades reiteraron el llamado a manejar con extrema precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar mayores retrasos.

La situación se mantiene en desarrollo y no se ha informado, hasta el momento, sobre personas lesionadas.