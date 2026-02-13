PDI alerta regreso de antiguo método delictual: reaparece peligrosa estafa en Iquique

La Policía de Investigaciones (PDI) emitió una alerta en la región de Tarapacá por el regreso de una antigua modalidad delictual vinculada a la intervención de cajeros automáticos para sustraer dinero y clonar tarjetas bancarias.

Según informó la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Iquique, se ha detectado un aumento de denuncias por uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito.

Los delincuentes manipulan los cajeros automáticos con distintos métodos para impedir su correcto funcionamiento y, en algunos casos, incluso simulan ayudar a las víctimas cuando la máquina presenta fallas.

De esta manera, logran obtener la clave secreta o intercambiar la tarjeta sin que el usuario lo advierta, concretando posteriormente giros o compras fraudulentas.

Ante este escenario, la PDI entregó una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, revisar visualmente el cajero automático antes de realizar un giro; asegurarse de cerrar la sesión al finalizar la transacción y retirar la tarjeta; y proteger la clave personal al digitarla, evitando que terceros puedan observarla.

Asimismo, recalcaron que nunca se deben entregar tarjetas ni claves a desconocidos, aunque aparenten ser funcionarios o intenten prestar ayuda. En caso de extravío, se debe bloquear inmediatamente el plástico. Si la tarjeta queda atrapada en el cajero, la recomendación es no retirarse del lugar hasta que el banco confirme el bloqueo correspondiente.

La policía también llamó a denunciar cualquier situación sospechosa o delito en la unidad policial más cercana, enfatizando que la prevención y la denuncia oportuna son claves para frenar este tipo de estafas.