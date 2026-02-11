“Alguien tan importante...”: Pancha Merino sufre triste pérdida familiar y emociona con publicación en redes sociales

La panelista de TV Francisca “Pancha” Merino utilizó sus redes sociales para confirmar una triste noticia que la afecta.

En su publicación más reciente, la actriz informó la muerte de su hermano mayor Ernesto, a los 67 años.

“Querido hermano Ernesto”, parte el post.

“No es fácil escribir estas palabras. Las despedidas nunca lo son, sobre todo cuando se trata de alguien tan importante en mi vida como tú“, se sinceró Merino.

“Quiero que sepas que, más allá de cualquier distancia, circunstancia o camino que hoy nos toque recorrer, siempre serás mi hermano”, añadió.

El hermano de Pancha Merino, fotógrafo de profesión, residía en Coquimbo y falleció el lunes por la mañana, según se detalló en su cuenta de Facebook.

“Murió acompañado de su familia y en completa tranquilidad”, se lee en la publicación que anunció su partida. Sufría complicaciones respiratorias desde hace un tiempo.

Hace un año, el propio Ernesto Merino compartió en Instagram una imagen hospitalizado, señalando que había sufrido una neumonitis derivada del covid.

En los comentarios sus seguidores le entregaron diversos mensajes de apoyo. “Panchita, un gran abrazo para ti, te envío mucho amor”, dice una de las reacciones.

“Fran, mis más sentidas condolencias para ti y familia. Sé fuerte, lo has demostrado; tu hermanito te cuidará desde el cielo, junto a tu papá, mucha fuerza y amor”, expresó otra.

“Un abrazo grande, querida Pancha”, añadió una tercera.