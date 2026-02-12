Turistas son sancionados por prender fuego en Torres del Paine: no podrán regresar a Chile por tres años / Francisco Negroni

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra tres turistas rusos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de uso indebido de fuego en el Parque Nacional Torres del Paine.

Durante la audiencia, la magistrada Marianela Chacur ordenó que los imputados mantengan arraigo nacional hasta cumplir con el pago de una multa individual de $1 millón.

Además, se estableció la prohibición de reingresar a Chile por un periodo de tres años. Los montos deberán ser depositados en la cuenta del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza y serán destinados a los voluntarios que operan en Torres del Paine.

De acuerdo con antecedentes entregados por la fiscalía, los turistas fueron sorprendidos el martes 10 de febrero por un guía utilizando una cocinilla a gas para calentar agua en el sendero que conecta los campings Italiano y Paine Grande, un sector donde el uso de fuego está prohibido.

Revisa también Golpe judicial en el caso Procultura: Corte mantiene cautelares para Alberto Larraín y otros 3 imputados

Turista estadounidense también fue sancionado

En un caso paralelo, el mismo tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra un ciudadano estadounidense imputado por el delito consumado de uso ilícito de fuego en el sector Dickson del parque nacional.

Según se informó en la audiencia, el hombre fue sorprendido fumando en una zona con prohibición absoluta de fuego, por lo que fue expulsado por personal de Conaf y posteriormente derivado a la fiscalía.

Como parte de las medidas, deberá cumplir con la prohibición de ingreso a Chile por tres años y donar $2 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, monto que ya fue pagado.