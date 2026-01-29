Esta semana se pagan dos bonos clave para los trabajadores en Chile: ¿Quiénes reciben hasta $678 mil en el año?

Según informó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), esta semana son los primeros pagos del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y del Subsidio al Empleo Joven (SEJ), dos beneficios económicos que son clave para un grupo de chilenos.

Todo consiste en apoyos que reparte el Estado para el mejor los ingresos de algunas personas que pertecen al 40% más vulnerable de la población.

A diferencia de otros bonos, en estos casos se debe postular obligatoriamente para ser considerado.

Para aquellos que hicieron el proceso en su debido momento, el primer pago mensual llegará este viernes 30 de enero, considerando las rentas de octubre pasado.

Las postulaciones se pueden hacer en cualquier momento del año a través del sitio web www.sence.cl. Ambos subsidios otorgan hasta $678.028 anuales, con pagos mensuales con tope de $44.157.

Revisa a continuación un deglose de ambas ayudas.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Un beneficio al que pueden postular mujeres de 25 a 59 años con 11 meses, que trabajen de manera dependiente o independiente y pertenezcan al 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). (todos los detalles pinchando aquí)

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

Un beneficio dirigido a jóvenes de 18 a 24 años con 11 meses, que trabajen de manera dependiente o independiente y pertenezcan al 40% más vulnerable. Trabajadores/as de 21 años o más, deben tener con su licencia de educación media. (todos los detalles pinchando aquí).

El calendario de pagos del BTM y SEJ 2026

Ampliar

Es importante recordar que, al momento de postular, los beneficiarios pueden elegir entre dos modalidades: el pago mensual o el pago anual. Mientras que el mensual sirve como un apoyo constante, el pago anual se realiza una vez al año (generalmente en agosto).