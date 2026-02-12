Se equivocaron de artista: fanáticas compran entradas para Bunbury pensando que eran de Bad Bunny

El furor por Bad Bunny continúa a nivel mundial, luego de su exitosa presentación en el Super Bowl.

El artista puertorriqueño retomará su Debí Tirar Más Fotos World Tour el próximo 13 de febrero en Argentina.

En Europa, el artista comenzará sus espectáculos desde el 22 de mayo del 2026, por ello miles de fanáticos han intentado conseguir una entrada. Tal es el caso de las usuarias de Instagram @monos4.0, quienes vivieron una insólita situación.

Al intentar comprar entradas para alguno de los 10 conciertos que realizará Bad Bunny en Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, una de las chicas del video confundió al artista puertorriqueño con Enrique Bunbury, un artista español que también estará presentándose en la capital de España.

En el registro se muestra que las chicas gastaron 165 euros (unos 167 mil pesos al cambio), para el concierto que se realizará el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.