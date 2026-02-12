;

VIDEO. Quiebre toma ribetes judiciales: Yamila Reyna habría denunciado a Américo en medio de polémica separación

La información fue revelada por la periodista de espectáculos, Cecilia Gutierrez, en sus redes sociales.

Nelson Quiroz

Quiebre toma ribetes judiciales: Yamila Reyna habría denunciado a Américo en medio de polémica separación

La polémica ruptura entre Yamila Reyna y Américo sumó un nuevo y delicado antecedente. Según informó la periodista Cecilia Gutiérrez, la actriz y comediante argentina habría concretado una denuncia en contra del cantante, luego de los supuestos episodios de violencia que marcaron el fin de la relación.

De acuerdo con lo señalado por la comunicadora de farándula en sus redes sociales, Reyna acudió la tarde de este miércoles a una comisaría en la comuna de Vitacura para realizar el trámite. “El tema ahora toma ribetes judiciales”, afirmó.

ADN

Instagram

La periodista explicó que la decisión se habría tomado considerando los plazos legales. “Imagino que por un tema de plazos y todo, lo tenía que hacer pronto”, agregó, aunque aclaró que desconoce la figura específica bajo la cual se ingresó la acción judicial. “No tengo clara la figura; mentiría si le dijera específicamente por qué fue”, precisó.

Revisa también

ADN

El conflicto entre ambos artistas se habría originado el pasado fin de semana, tras su participación en el Festival Oro Verde 2026 en Empedrado, región del Maule. Versiones difundidas en programas de espectáculos apuntan a una fuerte discusión posterior al evento, donde incluso se habló de gritos, insultos y la presunta destrucción del teléfono de la actriz.

Por su parte, Américo compartió recientemente un mensaje en redes sociales donde reconoció sentir “miedo y tristeza”, en medio del quiebre.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha entregado una declaración oficial sobre la denuncia o equiebre.

