“Gastó 300 mil pesos...”: revelan nuevo dato de lo que sería el origen de pelea entre Yamila Reyna y Américo

Esta semana se dio a conocer el término de la relación entre Américo y Yamila Reyna.

El conflicto entre ambos artistas habría ocurrido mientras participaban en el Festival de Oro Verde 2026 en Empedrado.

Este miércoles, el programa Que te lo digo de Zona Latina entregó nuevos detalles de lo ocurrido en la comuna de la Región del Maule.

Según un mensaje recibido en la cuenta de Instagram del programa, una persona, quien no reveló su identidad, informó que Américo estaba en un evidente estado de ebriedad.

“Confirmo lo curado que andaba y cuando llamó a Yamila al escenario, ella no quería subir. Ya estaban peleados”, comenzó la persona a Que te lo digo.

“La pelea en la pensión fue muy fuerte con gritos y amenazas, incluso con escenas de celos de parte de Américo porque a ella la contuvieron los carabineros del lugar. Le gritaba y le decía ‘¿acaso te gusta ese weon?’, complementó la persona.

Las acusaciones fueron más allá y el usuario indicó, tras consulta del programa, que el musico gastó una alta cantidad de dinero en alcohol.

“Él llegó curado al show. Se gastó como 300 lucas comprando alcohol en un negocio del lugar”, dijo.

“Cuando llegó al lugar del festival no quiso que nadie se acercara, incluso averiguaban quienes estaban ahí y quién sería la persona que le entregaría el reconocimiento arriba del escenario”, cerró.