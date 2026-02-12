;

“No es mi amigo”: coimputado niega usurpación de identidad en liberación por error de reo desde Centro de Justicia

El hombre, acusado de hacerse pasar por un detenido en tránsito, quedó con firma quincenal en libertad, mientras que se fijó un plazo de investigación de 120 días.

Ruth Cárcamo

Isidora Henríquez

03:07

Fue este miércoles cuando se conoció la liberación por error de un reo desde el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, situación que derivó en la desvinculación de dos funcionarios de Gendarmería.

Según la denuncia remitida por la jueza Carolina Araya, se controló la detención de Luis Alberto González Yáñez, Ariel Gonzalo Serey Cofré y Nelson Daniel Vaamonde Monsalve, por el delito de estafa, consignó Emol.

ADN

Agencia UNO | Imagen referencial / VICTOR HUENANTE

En la instancia, se advirtió que González Yáñez registraba una orden de detención vigente, por lo que “se dispuso su ingreso en tránsito a audiencia programada (...) entregándose a Gendarmería todos los oficios y documentos necesarios para su traslado”, detalla el oficio.

Luego, la jueza da cuenta de que personal penitenciario informó que, al verificar la identidad del detenido en tránsito para su traslado, el coimputado Serey Cofré se hizo pasar por González Yáñez, “usurpando la identidad de este con el propósito de evitar la materialización de la orden de detención vigente”.

Serey Cofré: “No es mi amigo”

Ante esto, se realizó una nueva audiencia de detención contra Ariel Gonzalo Serey Cofré, esta vez por usurpación de identidad, instancia en la que quedó con firma quincenal y el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

ADN Radio
