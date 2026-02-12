Un médico de la provincia de Córdoba aseguró que fue desvinculado de un dispensario municipal en La Calera debido a su actividad en la plataforma para adultos OnlyFans.

El profesional, conocido en redes como Nico Zetta, difundió un video en el que relató su versión y cuestionó la decisión de las autoridades locales.

“Me acaban de echar porque tengo OnlyFans. Es incompatible con mi trabajo como médico”, expresó mientras se retiraba del centro de salud. En el registro, añadió con ironía: “Gracias, Calera, por tanto”.

En esa línea, el creador de contenido para adultos también aclaró que continúa ejerciendo en otros puntos de la provincia, donde realiza guardias médicas.

Según explicó, su actividad en plataformas para adultos forma parte de su vida privada y no interfiere con su desempeño profesional.

El caso generó repercusión en redes sociales y abrió un debate sobre los límites entre la vida privada y el ejercicio profesional. Es más, algunos medios especializados de la comunidad LGBT+ plantearon que podría tratarse de un episodio de discriminación laboral y señalaron que en otros municipios el médico continúa trabajando sin inconvenientes.

𝗣𝗢𝗟𝗘́𝗠𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗥𝗔: 𝗘𝗖𝗛𝗔𝗥𝗢𝗡 𝗔 𝗨𝗡 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥 "𝗢𝗡𝗟𝗬𝗙𝗔𝗡𝗦"https://t.co/IVtUMg70GL pic.twitter.com/UkAkRzLVxc — Política Córdoba Verdad (@CordobaVerdad) February 11, 2026

Ante la controversia, la Municipalidad de La Calera negó que se trate de un despido vinculado a su presencia en OnlyFans. A través de un comunicado, indicaron que “no se ha renovado su contrato en el marco de un proceso de reestructuración interna”, descartando otras motivaciones.

Hasta ahora, el municipio no entregó más detalles sobre la decisión administrativa.