“Más hombres es mejor”: serie Heated Rivalry provoca una explosión en búsquedas de porno gay en mujeres

Una serie romántica centrada en una intensa relación entre dos deportistas profesionales no solo ha conquistado al público general, sino que también está generando un efecto inesperado: un explosivo aumento en el consumo de pornografía gay por parte de mujeres.

Desde el estreno en una plataforma de streaming de Heated Rivalry, el interés por contenido masculino explícito se ha disparado.

O al menos así lo señalan los datos del sitio para adultos Pornhub, recogidos por el New York Post, las búsquedas relacionadas con la temática deportiva aumentaron un 617%, siendo las mujeres quienes lideran el alza con un 273%, frente al 148% registrado entre hombres.

Expertos aseguran que el fenómeno no es casual. La psicóloga Shahrzad Jalali sostuvo al citado medio que existe “un cambio cultural más amplio hacia el cuestionamiento de los roles de género rígidos”.

A su juicio, a medida que las narrativas tradicionales se flexibilizan, crece la curiosidad por contenidos eróticos que se alejan del molde heterosexual clásico.

“Masculinidad sin misoginia”

El atractivo, dicen especialistas y actores del género, radica en que el porno gay ofrece “masculinidad sin misoginia”. Dom King, uno de los intérpretes más vistos por mujeres en la plataforma, afirma que este tipo de contenido elimina muchas de las dinámicas de poder presentes en la pornografía heterosexual.

“No hay un cuerpo femenino siendo juzgado o performado para la mirada masculina. Eso puede hacer que las mujeres se sientan más seguras y libres para explorar”, explicó.

La sexóloga clínica Avril Louise Clark añade que en el porno entre hombres “el deseo se percibe más equilibrado entre los participantes”, mostrando placer y vulnerabilidad de manera más simétrica.

Las cifras respaldan la tendencia: casi la mitad de quienes consumen pornografía masculina en Pornhub son mujeres, y el visionado de contenido entre hombres ha crecido un 45% desde 2012.

Para la académica Lucy Neville, la explicación puede ser más simple de lo que parece: “Muchas mujeres dicen: ‘Los hombres son atractivos, así que más hombres es mejor’”.