Jugó en Colo Colo y hoy es protagonista en el mercado de la Primera B: fichaje sorpresa

Ignacio Jara tiene nuevo club en la Primera B. El exvolante de Cobreloa y Colo Colo, entre otros clubes del fútbol chileno, fue anunciado como nuevo refuerzo de Unión San Felipe para la temporada 2026.

“¡Ignacio Jara es Albirrojo! Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa", escribió el elenco del Valle del Aconcagua en redes sociales.

El mediocampista ofensivo, de 29 años, llega al equipo dirigido por Luis Landeros tras su último paso por Deportes Antofagasta, donde jugó apenas 16 partidos, anotó un gol y entregó una asistencia.

Con este nuevo paso, Jara buscará darle un impulso a una carrera marcada por altibajos. El volante irrumpió con fuerza en Cobreloa en 2016 e incluso llegó a emigrar al fútbol brasileño, donde defendió la camiseta del Goias.

Sin embargo, en Brasil alcanzó a jugar solo seis partidos y retornó a Chile en 2020 para jugar por Colo Colo, aunque en los albos tampoco tuvo la continuidad anhelada y fue cedido a préstamo a Unión Española.

En 2023 volvió a Cobreloa y formó parte del plantel campeón de la Primera B. Sus últimas temporadas estuvieron marcadas por pasos discretos por Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta.