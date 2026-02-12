;

VIDEO. “En China vi a un compañero desnudo y le dije ‘quiero ver...’”: la llamativa confesión de un exfutbolista de La Calera

El argentino Emmanuel Gigliotti recordó su paso por el fútbol chino y destacó un aspecto que le resultó llamativo de sus compañeros de equipo.

El exfutbolista argentino Emmanuel Gigliotti, quien vistió la camiseta de Unión La Calera en 2024, realizó una llamativa confesión en una reciente entrevista donde repasó varios momentos de su carrera.

En conversación con el programa Todo Pasa de Urbana Play, el trasandino recordó su paso por el fútbol de China, donde jugó en el Chongqing Lifan, y señaló un aspecto que le resultó particularmente llamativo de sus compañeros chinos.

“Yo entraba al vestuario, llegaba a la ducha, me tardaba 4-5 minutos en ducharme, y al salir de la ducha ya no había nadie... Se iban a la casa sin bañarse, con el mismo calzoncillo, no se cambiaban”, contó Gigliotti, quien militó en el cuadro asiático entre 2015 y 2016.

En la misma línea, el exdelantero confesó: “En los dos años que estuve en China, una sola vez, y porque lo apuré, vi a un compañero desnudo y le dije ‘quiero ver lo que dicen de ustedes’. Viste que soy curioso”.

