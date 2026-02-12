;

La U sorprende y suma un nuevo refuerzo internacional: pasó por España y jugó un Mundial

La delantera y mundialista panameña Karla Riley fue presentada como flamante refuerzo del equipo femenino de los azules para la temporada 2026.

Bastián Lizama

@udechile

@udechile

Universidad de Chile dio un nuevo golpe en el mercado de pases del fútbol femenino chileno. Este martes, el cuadro azul anunció el fichaje de la mundialista panameña Karla Riley, quien se convierte en la séptima incorporación del club para la temporada 2026.

La delantera de 28 años llega al CDA como una referente del fútbol femenino de su país. Su carrera se inició en su natal Panamá junto al Sporting SM en 2017. A nivel local, también defendió a clubes como CD Universitario, Tauro FC y SD Atlético Nacional.

En el extranjero, Riley registra pasos por España (CD Pozoalbense, Santa Teresa CD y CP Cacereño), México (Cruz Azul) y Costa Rica (Sporting FC). Además, fue campeona de la Primera División de Panamá (2019 y 2022) y de la Supercopa Femenina de Costa Rica (2023).

Sin embargo, su trayectoria está marcada por sus actuaciones con la selección panameña, elenco que representa desde 2013 y que la llevó a competir en los Juegos Centroamericanos (2013 y 2017), Juegos Panamericanos (2019), Campeonato Femenino de la Concacaf (2022) y la Copa Mundial Femenina de Fútbol (2023).

“Desde Panamá directo al CDA. Karla Riley y su olfato goleador se suman a las Leonas ¡Bienvenida!", escribió la U en redes sociales.

