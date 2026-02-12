FOTOS. Impresentable: ‘Funan’ a repartidor de delivery que masticó el pedido de una clienta
Una denuncia a través de redes sociales llamó la atención por el nombre del acusado.
Este miércoles se dio a conocer a través de X, una funa contra un repartido de delivery.
Carolina, utilizó su cuenta en dicha red social y mencionó que hizo un pedido a través de Rappi, el cual fue entregado con una hamburguesa mordida.
La publicación que ya suma más de 1 millón de visualizaciones, la usuaria adjuntó una foto de la hamburguesa y dejó el nombre del repartidor: Willi Malandra.
En el mismo posteo, la empresa se contactó con la usuaria: “Hola, te hemos dejado un mensaje al DM. Revísalo, por favor”, respondieron.
Según información de Bio Bío, el repartidor en cuestión fue dado de baja y que la clienta recibió el reembolso completo de su pedido.
Además, indicaron que están revisando el caso para así reforzar sus controles internos.
