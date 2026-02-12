;

FOTOS. Impresentable: ‘Funan’ a repartidor de delivery que masticó el pedido de una clienta

Una denuncia a través de redes sociales llamó la atención por el nombre del acusado.

Nicolás Lara Córdova

Impresentable: ‘Funan’ a repartidor de delivery que masticó el pedido de una clienta

Este miércoles se dio a conocer a través de X, una funa contra un repartido de delivery.

Carolina, utilizó su cuenta en dicha red social y mencionó que hizo un pedido a través de Rappi, el cual fue entregado con una hamburguesa mordida.

Revisa también:

ADN

La publicación que ya suma más de 1 millón de visualizaciones, la usuaria adjuntó una foto de la hamburguesa y dejó el nombre del repartidor: Willi Malandra.

En el mismo posteo, la empresa se contactó con la usuaria: “Hola, te hemos dejado un mensaje al DM. Revísalo, por favor”, respondieron.

Según información de Bio Bío, el repartidor en cuestión fue dado de baja y que la clienta recibió el reembolso completo de su pedido.

Además, indicaron que están revisando el caso para así reforzar sus controles internos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad