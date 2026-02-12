;

Gobierno se refiere a la liberación por error en Viña del Mar y entrega nuevos protocolos

El subsecretario de justicia, Ernesto Muñoz, entregó una serie de refuerzos producto de la liberación de un detenido en Viña del Mar.

Nicolás Lara Córdova

1 de octubre de 2025/SANTIAGO El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, junto a la directora nacional (s) de Gendarmería, María Angélica Aguirre, se refiere al ingreso y régimen interno que deberán cumplir miembros de bandas de crimen organizado, extraditados a Chile desde Estados Unidos, en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se refirió este jueves a la liberación errónea de un detenido en Viña del Mar. Según la autoridad, este sería el quinto caso en los últimos ocho meses.

“No hay excepción alguna para que exista una revisión doble para cada una de estas libertades que se otorgan”, dijo Muñoz.

