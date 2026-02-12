Gobierno se refiere a la liberación por error en Viña del Mar y entrega nuevos protocolos

1 de octubre de 2025/SANTIAGO El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, junto a la directora nacional (s) de Gendarmería, María Angélica Aguirre, se refiere al ingreso y régimen interno que deberán cumplir miembros de bandas de crimen organizado, extraditados a Chile desde Estados Unidos, en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se refirió este jueves a la liberación errónea de un detenido en Viña del Mar. Según la autoridad, este sería el quinto caso en los últimos ocho meses.

“No hay excepción alguna para que exista una revisión doble para cada una de estas libertades que se otorgan”, dijo Muñoz.

“El director nacional de Gendarmería ya ha cursado destituciones a todos los funcionarios que han estado involucrados en estas circunstancias; esto tiene que ver con aquellos que otorgaron mala libertad, pero también aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido control directo”, complementó.

Además, la autoridad del Gobierno indicó que se realizó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen cada uno de los casos para ver si hay una vinculación, concertación o dolo que supere alguna negligencia.

Sumado a esto, Ernesto Muñoz comentó que se suspendieron las vacaciones para todos los funcionarios de Gendarmería para que estén presentes cuando se entreguen los nuevos protocolos y que no “exista excusa de que estas instrucciones no se han recibido”.

Al respecto del último caso en Viña del Mar, el detenido estaba siendo formalizado por robo en un bien nacional de uso público, por lo que se le fijó una fianza de 500 mil pesos, los cuales no pagó antes de ser liberado.