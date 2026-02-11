;

FOTO. Yamila Reyna toma drástica decisión con sus shows en medio de polémica por su relación con Américo

La actriz informó a través de un comunicado sus nuevos desafíos laborales tras el quiebre con Américo.

Nicolás Lara Córdova

Este martes, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez destapó el presunto quiebre en la relación de Yamila Reyna y Américo.

De acuerdo a la periodista, la separación se dio el pasado fin de semana durante el Festival de Empedrado, región del Maule, donde ambos participaron.

Según su versión, varios internautas dijeron haber sido testigos del episodio y apuntaron a actitudes “violentas” por parte del cantante. Esto último fue descartado por sus cercanos.

Tras esto, la actriz argentina de 47 años tomó una drástica decisión laboral.

¿Cuál es la decisión tomada por Yamila Reyna?

Según un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Yamila Reyna informó que suspendió tres de sus espectáculos los cuales son:

  • Jueves 12 de febrero en Distrito 04 de San Miguel
  • Viernes 13 de febrero en Bongo Club de San Bernardo
  • Miércoles 18 de febrero en Bar Ruta 78 de Puente Alto

Los motivos revelados en el mismo texto aluden a “motivos personales de la artista” y que los compradores podrán gestionar la devolución de sus entradas.

