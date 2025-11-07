Guía completa del Servel: cómo consultar, votar y revisar datos electorales para las Elecciones 2025

A una semana de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del 16 de noviembre de 2025, el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha puesto a disposición de los ciudadanos herramientas para que ejerzan el voto de manera informada.​

Lo primero, es ingresar directamente a consulta.servel.cl y ahñi ingresar con tu RUN (sin puntos y con guion). Sin requerir contraseña, podrás conocer tu circunscripción electoral, si estás habilitado para sufragar, tu local de votación, número de mesa y si fuiste designado vocal de mesa.​

También podrás llamar al Call Center del organismo: 600 6000 166 (lunes a domingo, 8:30 a 22:30 horas) o desde el extranjero al +56 2 2915 32 65.

¿Y si salí vocal de mesa?

Un vocal de mesa es un ciudadano designado por la Junta Electoral para instalar la mesa receptora de sufragios el día de la elección, entregar votos, cuidar el orden y asistir a los votantes.​

Cada mesa tiene cinco vocales designados, pero requiere mínimo tres para constituirse. Las nóminas se publicaron el 25 de octubre. Si fuiste designado pero no puedes cumplir, el plazo para presentar excusa ya venció (el 29 de octubre).​

Las causales válidas de excusa incluían edad mayor a 70 años, embarazo, ausencia del país, enfermedad o imposibilidad física.

Quienes no asistan sin justificación enfrentan multas de entre 2 a 8 UTM (aproximadamente $138.000 a $554.000).​

Información esencial para votar

Las elecciones se realizarán el domingo 16 de noviembre de 8:00 a 18:00 horas. El voto es obligatorio para ciudadanos chilenos habilitados.​

Hay que tener en cuenta que los documentos válidos para ejercer el sufragio son únicamente cédula de identidad o pasaporte original. Ambos pueden estar vencidos si el vencimiento fue dentro de los 12 meses anteriores a la elección.​

En caso de que no asista a votar, se expone a multas de aproximadamente $35.000 a $100.000, según el juez de policía local. Las excusas válidas incluyen estar fuera del país, a más de 200 km. del local de votación, o tener enfermedad grave.​

Los extranjeros pueden votar con cédula de identidad para extranjeros, pero no enfrentan multas por no votar.​

Un punto a destacar es que el día de las elecciones (domingo 16) el transporte público será gratuito y, en el caso de la Región Metropolitana, ampliará frecuencias en 30%, buses en 80% en hora punta, y EFE adelantará servicios a las 7:00 horas.​

Ampliar

Voto asistido y medidas inclusivas

Personas con discapacidad pueden ejercer voto asistido acompañadas por alguien mayor de 18 años. Disponibles plantillas ranuradas, plantillas en Braille, tiempo adicional en cámara secreta y atención prioritaria para mayores de 60 años, embarazadas y personas con movilidad reducida.​

Voto en el extranjero

Chilenos residentes en el extranjero pueden votar presencialmente y voluntariamente en Elecciones Presidenciales. El sufragio es personal, igualitario y secreto, sin multas por inasistencia.​

Cédulas electorales y Colegios Escrutadores

El Servel publicó los facsímiles de las cédulas electorales el 30 de octubre para que te familiarices con las papeletas que usarás.​

Si fuiste designado miembro de Colegio Escrutador, se reúnen el lunes 17 de noviembre a las 14:00 horas para sumar votos y revisar actas de escrutinio, asegurando la transparencia del conteo.