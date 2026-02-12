;

Denuncian negligencia en clínica de Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez tras muerte de perrita por esterilización

El dueño de la mascota ha exigido explicaciones al reconocido veterinario, pero no ha recibido respuestas al respecto.

Nicolás Lara Córdova

Denuncian negligencia en clínica de Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez tras muerte de perrita por esterilización

Un usuario en TikTok ha dado a conocer una triste historia que lo ha afectado y que derivó en una denuncia contra un reconocido veterinario.

El usuario @Solaberest, dio a conocer a través de dicha red social que en agosto de 2025 llevó a su perrita a la clínica de Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez para su esterilización.

Revisa también:

ADN

La perrita de raza dachshund ingresó al pabellón de la Clínica SocialVet de la comuna de Huechuraba para su esterilización y extracción de dos colmillos, pero durante el procedimiento, ‘Coquita’ sufrió un paro cardiaco.

En conversación con Contigo en la mañana, el dueño de la mascota, Roberto Soto, mencionó que ingresó una querella en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de maltrato animal.

“Siento mucha culpa, porque obviamente mi perrita no pidió ser sometida a una operación. Yo la llevé a su muerte y lo que nos quita el sueño es no saber qué ocurrió”, comentó.

“A eso de las 15:00 horas, mi pareja recibió una llamada del cirujano donde le dice que nuestra Coquita había hecho un paro cardiaco, que había fallecido y no había sido posible reanimarla”, complementó.

En la querella presentada, Roberto Soto acusó a Sebastián Jiménez que se retiró de la sala diciendo que “tenía más pacientes que atender” y que la operación de ‘Coquita’ no había sido realizada por él.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad