Denuncian negligencia en clínica de Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez tras muerte de perrita por esterilización

Un usuario en TikTok ha dado a conocer una triste historia que lo ha afectado y que derivó en una denuncia contra un reconocido veterinario.

El usuario @Solaberest, dio a conocer a través de dicha red social que en agosto de 2025 llevó a su perrita a la clínica de Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez para su esterilización.

La perrita de raza dachshund ingresó al pabellón de la Clínica SocialVet de la comuna de Huechuraba para su esterilización y extracción de dos colmillos, pero durante el procedimiento, ‘Coquita’ sufrió un paro cardiaco.

En conversación con Contigo en la mañana, el dueño de la mascota, Roberto Soto, mencionó que ingresó una querella en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de maltrato animal.

“Siento mucha culpa, porque obviamente mi perrita no pidió ser sometida a una operación. Yo la llevé a su muerte y lo que nos quita el sueño es no saber qué ocurrió”, comentó.

“A eso de las 15:00 horas, mi pareja recibió una llamada del cirujano donde le dice que nuestra Coquita había hecho un paro cardiaco, que había fallecido y no había sido posible reanimarla”, complementó.

En la querella presentada, Roberto Soto acusó a Sebastián Jiménez que se retiró de la sala diciendo que “tenía más pacientes que atender” y que la operación de ‘Coquita’ no había sido realizada por él.