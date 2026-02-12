¿Eres aficionado a fotografiar aves? Se abre convocatoria a concurso que entrega un premio en dólares y un viaje soñado

Una foto de un martín pescador capturada en Valdivia se viralizó el año pasado. El hermoso pájaro salía del agua en el instante preciso. Esa imagen la tomó el fotógrafo chileno Felipe Toledo Alarcón, quien se quedó con el primer lugar y los 5.000 dólares de los Premios de Fotografía Audubon.

Audubon abrió su convocatoria a la edición 2026 de este concurso, que busca reconocer las mejores fotos de aves, celebrando su belleza y destacando cómo conectan a las personas a través de diversas geografías y ecosistemas.

La invitación es a fotógrafos y videógrafos de todos los niveles de experiencia. Se recibirán inscripciones hasta el 4 de marzo y podrán participar residentes de Estados Unidos, Canadá, Chile y Colombia.

Premios y categorías

En su año número 17, los Premios otorgarán US$5,000 al ganador o ganadora, además de un viaje a la Antártida con HX Expeditions para combinar observación de aves, conservación y exploración en un viaje único.

Aparte del premio mayor, se reconocerán a las categorías Premio Aves Sin Fronteras, que representa aves con trayectorias migratorias que cruzan fronteras internacionales; y el Premio a la Conservación, que ilustra los retos de conservación que enfrentan las aves o cómo abordarlos puede ayudarles a prosperar.

Junto a ello, se entregarán reconocimientos como el Premio Aves en los Paisajes, el Premio Juvenil, el Premio Plantas para las Aves, el Premio Ave Hembra y el Premio de Video.

Inscripciones y bases en el sitio oficial.

