Santiago celebra su aniversario 485: estos son los panoramas para realizar este jueves 12 de febrero en la capital / Agencia Uno

Este jueves 12 de febrero Santiago cumple 485 años de historia, es por ello que existen una serie de actividades para realizar durante esta jornada en la capital.

Si buscas hacer un panorama en medio de la época estival, esta es una oportunidad perfecta para aprovechar de hacer algo diferente sin tener que salir de la región Metropolitana.

Si bien para esta ocasión desde el Gobierno de Santiago anunciaron que la fiesta “Santiago Te Amo” fue suspendida, desde el municipio de la comuna anunciaron diversos panoramas para realizar este jueves.

Los panoramas imperdibles para celebrar los 485 años de Santiago

La Municipalidad de Santiago anunció un evento llamado “Santiago, una huella que viaja”, el cual partirá desde las 10:00 horas en la Plaza de Armas.

La ceremonia oficial se llevará a cabo a las 19:45 horas con una presentación del Orfeón de Carabineros y la presentación del Ballet Folclórico de Chile.

Sumado a lo anterior, estarán disponibles para esta jornada las siguientes actividades:

Tours Ministerios en la Historia de Santiago

La actividad se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en la Oficina de Turismo de la Plaza de Armas.

Tour Palacio Constitucional

Se desarrollará entre las 11:00 horas y las 12:00 horas en la Oficina de Turismo en la Plaza de Armas.

Banda instrumental de Conciertos de Santiago

Odeón de la Plaza de Armas desde las 11:00 horas hasta las 11:45 horas.

Hito de Campanadas Conmemorativas

La actividad se desarrollará en los distintos templos de la comuna justo a las 12:00 horas.

Clase de cueca con Los Amigos de la Cueca

En el Odeón de la Plaza de Armas desde las 12:00 horas hasta las 13:00 horas.

Presentación del grupo 100% Cuequeros

Entre las 13:00 horas y las 14:00 horas en el Odeón de la Plaza de Armas.

Exposición “El Patrimonio Fundacional de Santiago”

La actividad estará disponible desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas en el Edificio de Correos de Chile.

Museo Guerra del Pacífico y La Grand Armée

Habrá recreadores históricos durante la jornada en la Plaza de Armas.

Las personas interesadas en participar de las actividades, pueden hacerlo gratuitamente inscribiéndose en el documento que dispuso el municipio (disponible aquí).