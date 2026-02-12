;

Declaran Alerta Roja en Linares por incendio forestal cercano a área protegida

El Senapred emitió recientemente esta alerta que está siendo combatido.

Declaran Alerta Roja en Linares por incendio forestal cercano a área protegida / Pablo Ovalle Isasmendi

La Dirección Regional de Senapred declaró este jueves Alerta Roja para la comuna de Linares, en la región del Maule, producto de un incendio forestal que se mantiene en combate.

Según información proporcionada por Conaf y Senapred, el incendio, llamado Cajon de Pejerrey afecta preliminarmente a 120 héctareas.

En el lugar trabajan actualmente dos técnicos de Conaf, con el objetivo de controlar las llamas que se encuentran cercano a una área protegida.

Esta medida fue adoptada a las 20:52 horas de este jueves 12 de febrero y se mantendrá hasta que las condiciones del incendio permitan su desactivación.

