Conmoción en Calama: muere conocida vendedora, su padre y su mascota tras inhalar monóxido de carbono
El hecho quedó al descubierto tras la alerta de un familiar que no lograba contactar a la mujer, quien estaba a cargo del cuidado de su padre de 90 años.
Un trágico hecho quedó al descubierto en la comuna de Calama, región de Antofagasta, luego de que dos personas adultas y un perro fueran hallados sin vida en una vivienda ubicada en calle Tarapacá.
Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, a eso de las 15:00 horas del pasado martes, personal policial acudió a la casa tras la alerta de un familiar, quien llegó al lugar al no poder contactar a su hermana, de 46 años, encargada del cuidado de su padre de 90 años.
Al ingresar al inmueble, constató que ambos se encontraban fallecidos, al igual que la mascota del hogar. En el interior también se encontraba otra hermana del denunciante, la cual estaba durmiendo y después fue atendida por funcionarios del SAMU, consignó PITV Calama Noticias.
Mujer fallecida atendía un quiosco
De acuerdo a la información preliminar, el adulto mayor utilizaba oxígeno domiciliario y, debido a trabajos programados en el sector, contaba con un generador a combustible. Al momento del hallazgo, el equipo se encontraba apagado y el inmueble presentaba concentración de gases.
Por instrucción de la Fiscalía, la PDI quedó a cargo de las diligencias en el lugar. Desde el Sindicato de Suplementeros de El Loa lamentaron la muerte de la mujer, identificada como Guadalupe Rocco, conocida vendedora de diarios y revistas que atendía un quiosco en el paseo Ramírez, frente al Estadio Techado de Calama.
