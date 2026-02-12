Conmoción en Calama: muere conocida vendedora, su padre y su mascota tras inhalar monóxido de carbono

Un trágico hecho quedó al descubierto en la comuna de Calama, región de Antofagasta, luego de que dos personas adultas y un perro fueran hallados sin vida en una vivienda ubicada en calle Tarapacá .

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, a eso de las 15:00 horas del pasado martes, personal policial acudió a la casa tras la alerta de un familiar, quien llegó al lugar al no poder contactar a su hermana, de 46 años, encargada del cuidado de su padre de 90 años.

Al ingresar al inmueble, constató que ambos se encontraban fallecidos , al igual que la mascota del hogar. En el interior también se encontraba otra hermana del denunciante, la cual estaba durmiendo y después fue atendida por funcionarios del SAMU, consignó PITV Calama Noticias.

Mujer fallecida atendía un quiosco

De acuerdo a la información preliminar, el adulto mayor utilizaba oxígeno domiciliario y, debido a trabajos programados en el sector, contaba con un generador a combustible. Al momento del hallazgo, el equipo se encontraba apagado y el inmueble presentaba concentración de gases.