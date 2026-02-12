La Policía de Investigaciones (PDI) aseguró que la célula en Chile de la banda transnacional “Los Pulpos” está “prácticamente desbaratada”, tras la detención de 20 integrantes en las últimas semanas, tres de ellos capturados en Perú en coordinación con la Policía Nacional de ese país.

En entrevista con ADN Hoy, el subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), afirmó que el golpe operativo es resultado de una indagatoria iniciada en 2023 y que ya suma 50 detenidos desde entonces.

ADN Ampliar

“Lo que es claro es que esta célula que atacamos en esta última etapa, digamos en dos años, que dimos cuenta el 20 de enero, está prácticamente desbaratada. Ahora hay que tomar en consideración que, conforme al funcionamiento de las organizaciones criminales de hoy en día, se adaptan, son muy flexibles", señaló.

La banda, originada en Trujillo, Perú, operaba en la zona norte de Santiago, principalmente en Independencia y Recoleta, donde extorsionaba a comerciantes, en su mayoría ciudadanos peruanos, mediante el cobro de “vacunas”. Según la

investigación, cuando las víctimas no accedían al pago, escalaban la violencia con disparos, incendios e incluso homicidios.

Sepúlveda explicó que la estructura detectada incluía seis “jefes de plaza” en un territorio acotado, brazos operativos, como punteros y gatilleros, y testaferros, muchos de ellos con residencia regular en Chile, lo que facilitaba la apertura de cuentas y el movimiento de dinero, en una arista investigada como lavado de activos.

El oficial también abordó el fenómeno del crimen organizado en el país, indicando que, tras la pandemia, no necesariamente aumentaron los delitos, pero sí “niveles de violencia inusitados” asociados a estas estructuras.

Respecto a las víctimas, enfatizó que pueden denunciar ante cualquier policía y que la PDI asume la investigación para evitar su exposición. Con las últimas capturas, sostuvo, la organización sufrió un golpe clave en su funcionamiento en Chile.