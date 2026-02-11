Unos sí, otros no: Municipalidad del sector poniente condiciona construcción de nuevos edificios / Oscar Guerra

La Municipalidad de Pudahuel aprobó esta semana una medida que pausa temporalmente la entrega de ciertos permisos de edificación en sectores específicos de la comuna.

Este veto tendrá una duración de tres meses y no se autorizarán nuevos proyectos inmobiliarios de edificios de gran altura o de alta densidad.

Esta medida se mantendrá mientras se revisan y actualicen las normas del Plan Regulador de la Comuna. El objetivo de esta decisión es ordenar el crecimiento urbano y evitar que se lleven a cabo proyectos que luego no sean compatibles con la nueva normativa.

Los lugares afectados por esta pausa están localizados en los corredores urbanos de Avenida Claudio Arrau, Avenida Américo Vespucio, Avenida San Pablo y Avenida San Francisco.

En detalle, la medida dividirá los espacios en zonas, las cuales contemplarán diferentes medidas. La Zona E considerará edificaciones sobre los 32 metros altura y una densidad bruta a 1.600 habitantes por hectárea, la Zona G, los 16 metros y 1.200 habitantes, la Zona H los 24 metros y 1.600 habitantes.

La Municipalidad de Pudahuel no entregará permisos de edificación que superen los límites de las zonas para así anticiparse a impactos en la infraestructura, servicios y entornos residenciales.