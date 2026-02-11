;

Revelan audio en que padre confiesa crimen de su hija en septiembre del 2024: “La tomé del cuello y la tiré a la muralla”

El registro fue enviado horas después del hecho ocurrido en Pedro Aguirre Cerda. Una pista entregada por redes sociales permitió ubicar al imputado, hoy en prisión preventiva.

Martín Neut

Pedro Correa - Dania Correa

Pedro Correa - Dania Correa

Nuevos antecedentes se conocieron en el caso del parricidio de Dania Correa, joven de 22 años asesinada por su padre en septiembre de 2024 en Pedro Aguirre Cerda. En las últimas horas se difundieron audios en los que el propio imputado, Pedro Correa, confesó la agresión.

En el mensaje enviado a su yerno pocas horas después del crimen y difundido por T13, el hombre relató: “Yo la tomé del cuello, porque me dio cualquier patá y un palo (…) La tomé del cuello compadre (…) y de ahí la tiré a la muralla”.

Luego agregó que tras el golpe “perdió la conciencia” y “se cayó al suelo desmayada”.

Tras permanecer un par de horas en la vivienda, el sujeto tomó una maleta y huyó en un automóvil Fiat de la pareja de la víctima. El vehículo fue hallado semanas después en San Bernardo, mientras la familia no tenía noticias de su paradero.

“Yo sé dónde está este caballero”

La investigación dio un giro en enero de 2025, cuando una persona contactó a la familia vía Facebook.

Yessenia Correa, hermana de Dania, recordó: “Yo sé dónde está este caballero, él es un asesino”. Según contó, el informante le insistió: “Yo sé dónde está, yo he estado con él”. “Yo le dije: ‘¿Estás seguro?’ Me dijo: ‘Sí’”, afirmó.

Con esos datos, la PDI lo ubicó en una pieza que arrendaba bajo el nombre de “Juan”.

La arrendadora declaró: “Comencé a arrendar una pieza a un sujeto que me indicó que se llamaba ‘Juan’ (…) siempre era muy callado y pasaba encerrado en su dormitorio”. Además, aseguró: “Yo no sabía qué es lo que este sujeto había hecho”. Actualmente, Pedro Correa se encuentra en prisión preventiva.

