Temblor se percibe en el sur de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de mediana intensidad se registró la madrugada de este miércoles en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, generando monitoreo inmediato por parte de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico ocurrió a las 05:17 horas y fue percibido en distintas zonas de la región.

Es más, se detalló que en Torres del Paine alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli.

El Centro Sismológico Nacional informó inicialmente que el evento tuvo una magnitud de 4,4 y lo ubicó a 44 kilómetros al noreste de Puerto Natales. Sin embargo, tras una actualización, precisó que el epicentro se localizó a 34 kilómetros al noroeste de esa comuna, manteniendo la misma magnitud.

A través de sus redes sociales, Senapred indicó que se activó el monitoreo con la Red de Informantes Mercalli y que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se encuentra evaluando eventuales daños a personas, alteraciones en servicios básicos o afectación a infraestructura.