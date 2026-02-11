;

Temblor se percibe en el sur de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregó más detalles del movimiento telúrico.

Un sismo de mediana intensidad se registró la madrugada de este miércoles en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, generando monitoreo inmediato por parte de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico ocurrió a las 05:17 horas y fue percibido en distintas zonas de la región.

Es más, se detalló que en Torres del Paine alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli.

El Centro Sismológico Nacional informó inicialmente que el evento tuvo una magnitud de 4,4 y lo ubicó a 44 kilómetros al noreste de Puerto Natales. Sin embargo, tras una actualización, precisó que el epicentro se localizó a 34 kilómetros al noroeste de esa comuna, manteniendo la misma magnitud.

A través de sus redes sociales, Senapred indicó que se activó el monitoreo con la Red de Informantes Mercalli y que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se encuentra evaluando eventuales daños a personas, alteraciones en servicios básicos o afectación a infraestructura.

