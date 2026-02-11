Agreden a salvavidas tras rescate en Cartagena: testigo lo acusa de no estar pendiente por “estar pololeando”
De acuerdo al registro, familiares del menor afectado increparon al rescatista; sin embargo, otro hombre asegura que la historia es distinta y fue él junto a su hermano quienes concretaron el salvataje.
Un confuso y tenso episodio ocurrido en la playa Costa Azul, entre El Tabo y Cartagena, terminó con un salvavidas increpado tras el rescate de un niño que se estaba ahogando en una zona no apta para el baño.
El hecho, registrado en un viral video captado por testigos, se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre lo sucedido.
El protagonista es Alexander Paredes, rescatista con más de diez años de experiencia en el litoral central. Según su versión, recogida por T13, aunque no se encontraba en turno, decidió intervenir al escuchar los gritos desesperados del menor.
“El niño me gritaba que no quería morir”, relató. Tras lograr sacarlo del agua en medio de una fuerte corriente, aseguró que familiares comenzaron a insultarlo e incluso intentaron agredirlo. “Estoy arriesgando mi vida por alguien extraño y me quieren pegar”, afirmó.
Revisa también
Testigos respaldaron que el menor fue auxiliado en una zona con prohibición de baño, donde cada verano se repiten emergencias por imprudencias de veraneantes.
Sin embargo, la situación sumó otra arista luego de que Franco González, uno de los hombres que aparece en el registro, entregara otra versión en televisión. En concreto, afirmó a CHV Noticias que fue él, junto a su hermano, quien ingresó primero al mar para rescatar al niño, acusando al salvavidas de no actuar de inmediato por estar fuera de horario.
Según su relato, el rescatista habría tomado luego al menor cuando ya estaba casi a salvo y ambos habrían sido arrastrados por la corriente, debiendo auxiliarlos nuevamente.
González también sostuvo que la discusión comenzó cuando reclamaron una supuesta falta de reacción. Además, señaló que tras el incidente el salvavidas se habría desmayado y requerido atención médica.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.