Brutal video de maltrato animal en Río Verde: captan a vaca siendo arrastrada por camioneta

Un fuerte repudio generó en redes sociales un video que comenzó a circular en los últimos días y que muestra un grave caso de maltrato animal en la comuna de Río Verde, en la región de Magallanes.

En las imágenes se observa a una camioneta arrastrando a una vaca amarrada al pick-up o parachoque del vehículo, mientras el animal se encuentra sin poder ponerse en pie.

El registro audiovisual, cuya crudeza provocó indignación entre usuarios y organizaciones animalistas, habría sido captado el pasado 13 de enero cerca de las 16:00 horas, en el sector de Chorrillo Vapor, indicó la Municipalidad de Río Verde.

Tras la difusión del material, la casa comunal mencionada confirmó que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, invocando el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato animal.

La acción judicial quedó registrada bajo un folio oficial y posteriormente fue complementada con nuevos antecedentes, con el objetivo de colaborar activamente con la investigación.

Desde el municipio señalaron que el caso reviste especial gravedad debido a la evidencia audiovisual disponible y al impacto que ha generado en la comunidad. Asimismo, reiteraron su compromiso con la protección de los animales y el cumplimiento de la normativa vigente.

IMÁGENES FUERTES