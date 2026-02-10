;

Brutal video de maltrato animal en Río Verde: captan a vaca siendo arrastrada por camioneta

El registro muestra a un animal amarrado al vehículo.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

Un fuerte repudio generó en redes sociales un video que comenzó a circular en los últimos días y que muestra un grave caso de maltrato animal en la comuna de Río Verde, en la región de Magallanes.

En las imágenes se observa a una camioneta arrastrando a una vaca amarrada al pick-up o parachoque del vehículo, mientras el animal se encuentra sin poder ponerse en pie.

El registro audiovisual, cuya crudeza provocó indignación entre usuarios y organizaciones animalistas, habría sido captado el pasado 13 de enero cerca de las 16:00 horas, en el sector de Chorrillo Vapor, indicó la Municipalidad de Río Verde.

Revisa también

ADN

Tras la difusión del material, la casa comunal mencionada confirmó que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, invocando el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato animal.

La acción judicial quedó registrada bajo un folio oficial y posteriormente fue complementada con nuevos antecedentes, con el objetivo de colaborar activamente con la investigación.

Desde el municipio señalaron que el caso reviste especial gravedad debido a la evidencia audiovisual disponible y al impacto que ha generado en la comunidad. Asimismo, reiteraron su compromiso con la protección de los animales y el cumplimiento de la normativa vigente.

IMÁGENES FUERTES

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad