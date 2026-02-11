Un tenso momento se vivió este miércoles en la sala Federico Ramírez del Punto de Cultura de Concepción, luego de que la Municipalidad ordenara la clausura inmediata de la exposición colectiva “Sismografía del cuerpo: medidor telúrico de la figura humana”.

La decisión se adoptó tras la controversia que generaron algunas de las obras exhibidas, entre ellas una pintura inspirada en Camila Polizzi, representada semidesnuda sobre un toro mecánico y portando un lanzacohetes, además de una instalación que incluía juguetes sexuales dispuestos en una estructura similar a una iglesia.

AGENCIA UNO Ampliar

El foco del conflicto estuvo en la reacción del artista y curador Luis Almendra, autor de la obra “Máquina de Guerra”, quien protagonizó un fuerte cruce con funcionarios municipales al enterarse del cierre anticipado de la muestra.

“Me están faltando el respeto con lo que hicieron. Me voy a quedar acá y, si el alcalde quiere conversar conmigo, que lo haga directo. Si quieren, me encadeno a la puerta y hago huelga de hambre”, lanzó visiblemente molesto ante la prensa.

Según el creador, el proyecto había pasado por un proceso formal de postulación y revisión antes de ser aprobado. Asegura que la exposición estuvo abierta desde el viernes sin objeciones y que la medida lo tomó por sorpresa.

Desde el municipio, en tanto, argumentaron que algunos contenidos eran “inaceptables” y que eventualmente podrían traspasar límites legales. Además, se instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades en la autorización de la muestra.

La exposición, que reunía trabajos de 10 artistas, debía permanecer abierta hasta mediados de febrero. Sin embargo, la polémica terminó por adelantar su cierre y encender el debate sobre los límites del arte en espacios municipales.