;

Declaran Alerta Roja en Machalí por incendio forestal cercano a infraestructura crítica

El fuego “Perales” obligó a movilizar brigadas y aeronaves.

Nelson Quiroz

Declaran Alerta Roja en Machalí por incendio forestal cercano a infraestructura crítica

Declaran Alerta Roja en Machalí por incendio forestal cercano a infraestructura crítica / Pablo Ovalle Isasmendi

La Dirección Regional de Senapred declaró este miércoles Alerta Roja para la comuna de Machalí, en la región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que se mantiene en combate y que presenta riesgo por su cercanía a infraestructura crítica.

Según información proporcionada por Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro, denominado Perales, afecta preliminarmente una superficie de 0,01 hectáreas. Pese a su baja extensión inicial, la alerta se fundamenta en la ubicación del foco y el potencial impacto que podría generar.

Revisa también

ADN

En el lugar trabajan actualmente tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia sectores sensibles.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins y estará vigente desde este miércoles 11 de febrero, hasta que las condiciones del incendio permitan su desactivación.

Con la declaración de Alerta Roja, se dispone la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, reforzando el despliegue ya realizado por CONAF, Bomberos y los equipos de respuesta regional.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad