Declaran Alerta Roja en Machalí por incendio forestal cercano a infraestructura crítica

La Dirección Regional de Senapred declaró este miércoles Alerta Roja para la comuna de Machalí, en la región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que se mantiene en combate y que presenta riesgo por su cercanía a infraestructura crítica.

Según información proporcionada por Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro, denominado Perales, afecta preliminarmente una superficie de 0,01 hectáreas. Pese a su baja extensión inicial, la alerta se fundamenta en la ubicación del foco y el potencial impacto que podría generar.

En el lugar trabajan actualmente tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia sectores sensibles.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins y estará vigente desde este miércoles 11 de febrero, hasta que las condiciones del incendio permitan su desactivación.

Con la declaración de Alerta Roja, se dispone la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, reforzando el despliegue ya realizado por CONAF, Bomberos y los equipos de respuesta regional.