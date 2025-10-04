;

Seremi de Salud clausura sucursal de conocido multitienda en San Vicente de Tagua Tagua por falencias sanitarias

La autoridad sanitaria adoptó la medida tras constatar riesgos para la salud del personal en áreas internas del establecimiento.

Seremi de Salud clausura sucursal de conocido multitienda en San Vicente de Tagua Tagua

Seremi de Salud clausura sucursal de conocido multitienda en San Vicente de Tagua Tagua

La Seremi de Salud de la región de O’Higgins ordenó la prohibición de funcionamiento de una sucursal de la multitienda Fashion’s Park en San Vicente de Tagua Tagua, tras detectar serias deficiencias sanitarias en las dependencias destinadas al personal.

La medida fue adoptada luego de una fiscalización realizada por la Oficina de Acción Sanitaria.

La visita evidenció falta de higiene y condiciones inadecuadas en los espacios de descanso y servicios básicos para los trabajadores, incumpliendo las normas mínimas exigidas por la legislación laboral y sanitaria.

Desde la Seremi aclararon que la suspensión no afecta la atención de público ni las ventas de la tienda, ya que el foco de la medida está en proteger la salud ocupacional y garantizar ambientes laborales seguros.

La autoridad regional recalcó que este tipo de acciones buscan “resguardar la integridad de los trabajadores y asegurar que las empresas cumplan con los estándares de salubridad establecidos por la ley”.

